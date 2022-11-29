مبابي في المقدمة.. ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

بعد انتهاء الجولة الثانية من مواجهات بطولة كأس العالم قطر2022 بعدما أسدل الستار على مواجهات الجولة في المجموعات الثمانية، نرصد لكم ترتيب هدافي البطولة حتى الان.

هدافي كأس العالم..

ويتصدر الفرنسي كليان مبابي ترتيب هدافي كأس العالم برصيد 3 أهداف بالتساوي مع إينير فالنسيا لاعب الإكوادور، فيما يتواجد في المرتبة الثانية كلا من ليونيل ميسي ليونيل ميسي وريشارليسون

وفيران توريس واندريج كراماريتش والفارو موراتا واوليفيه جيرو ومحمد قدوس وتشو كيو سيونغ ومهدي طارمي وبوكايو ساكا وكودي جاكبو ولكل منهما هدفين.

وتأهلت فرنسا والبرازيل والبرتغال لدور الـ 16 بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات فيما ودع منتخبي قطر وكندا المونديال قبل لقاءات الجولة الثالثة.

جدول ترتيب هدافي كأس العالم

كيليان مبابي منتخب فرنسا: 3 أهداف

إينير فالنسيا منتخب الاكوادور: 3 أهداف

ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين: هدفين

ريشارليسون منتخب البرازيل: هدفين

اندريج كراماريتش منتخب كرواتيا: هدفين

الفارو موراتا منتخب إسبانيا : هدفين

اوليفيه جيرو منتخب فرنسا: هدفين

محمد قدوس منتخب غانا : هدفين

تشو كيو سيونغ منتخب كوريا الجنوبية : هدفين

مهدي طارمي منتخب ايران : هدفين

بوكايو ساكا منتخب انجلترا: هدفين

كودي جاكبو منتخب هولندا : هدفين