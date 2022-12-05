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رياضة

نجاح الاحتراف..فضل الله: 6 مؤشرات في تحليل إستراتيجية تطوير كرة القدم اليابانية

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

سلط الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي الضوء على 6 مؤشرات في تحليل  الاستراتيجية الملهمة لتطوير كرة القدم اليابانية ( ٢٠٠٠ - ٢٠٥٠ ) والتى تحمل مفهوم " الحلم والرغبة اليابانية ".

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : هارد لك وبرافوو عندما تتأمل وتتعمق فى تحليل  الاستراتيجية الملهمة لتطوير كرة القدم اليابانية ( ٢٠٠٠ - ٢٠٥٠ ) والتى تحمل مفهوم " الحلم والرغبة اليابانية " ستجد نفسك أمام خارطة طريق للتطوير الرياضى وكرة القدم لا مثيل لها فى العالم ،،،،، 

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وشدد الدكتور محمد فضل الله على أنه من أهم المؤشرات التى استوقفته فى تلك الاستراتيجية الملهمة هي :-

تابع الدكتور محمد فضل الله: أولاً :- استهداف الاستضافة التنظيمية لكأس العالم سواء فى عام ٢٠٠٢ من خلال الاستضافة المشتركة مع كوريا الجنوبية أو الاستضافة فى عام ٢٠٥٠ والتى يخطط اليابينيون بالفوز باستضافتها والفوز بالبطولة أيضاً .

أضاف الدكتور محمد فضل الله:  ثانياً :- استهداف زيادة قاعدة المدربين المحترفين لكرة القدم  والذين يتم تاهيلهم وصقلهم وتخريجهم من معاهد تدريبية متخصصه ، تم تاسيسها وتصميم أنظمتها التدريبية وفقاً لأعلى المستويات العالمية  الامر الذى ترتب عليه تخرج اكثر من (  ٥٠ الف مدرب ) يعملون حالياً بصورة متخصصه فى سوق العمل لكرة القدم اليابانية .

استطرد الدكتور محمد فضل الله : ثالثاً :- التأكيد على أن نجاح لاعبى اليابان فى الاحتراف الخارجى لن يكون له قيمة بدون ان يكون هناك بناء قوى للاحتراف الداخلي لكرة القدم فى الدولة ، لذلك تم تأصيل ثقافة الاحتراف داخل المجتمع والذى اعتبرته الاستراتيجية الشريك الرئيسى فى ترسيخ قيمة الاحتراف الرياضى فى عقول اللاعبين

وقال الدكتور محمد فضل الله أيضا : رابعاً :- تأصيل دور دورى المدارس والجامعات فى بناء القاعدة الرئيسية للاحتراف فى كرة القدم ،،، وجعله ركناً اساسياً من أسس كرة القدم فى الدولة،،، واشراك ممثلى تلك الدوريات ضمن الإطار التنظيمى للرابطة الأندية المحترفة اليابانية لكرة القدم.

خامساً :- الاستعانة المثلى بتطبيقات برامج الفيفا مثل برنامج " FIFA Forward " والذى تم الاستفادة منه فى تطوير معايير كرة القدم اليابانية .

سادساً :- أن تلك الاستراتيجية الملهمه تم وضعها لمدة خمسون عاماً لا تتغير حتى إذا  تغير المسؤلين عن كرة القدم او المسؤولين عن الرياضة ، فكل الجهات وكل المسؤولون طوال الخمسون عاما يشاركون فى تطبيق أهداف ومؤشرات الاستراتيجية

واختتم حديثه قائلا: وها هى اليابان تفوز على ألمانيا وإسبانيا وتؤدى مباراة رائعة أمام وصيف العالم وتهزم بضربات الترجيح ،،،،، هذا هو الفارق بين إدارة الرياضة وكرة القدم بنظم  الإحتراف وإدارة الرياضة وكرة القدم بنظم الهواية
 

فضل الله كرة القدم اليابانية كأس العالم كوريا الجنوبية المدربين المحترفين الفيفا المانيا

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