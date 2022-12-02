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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل الله: كأس العالم أثبت أن تصنيف الفيفا مجرد رقم

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن كأس العالم 2022 المقام حاليا فى قطر أثبت ان تصنيف الفيفا مجرد رقم.  

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كأس العالم ٢٠٢٢ أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تصنيف الفيفا للمنتخبات مجرد رقم.

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مواجهات ساخنة اليوم فى كأس العالم

تنطلق اليوم الجمعة 2-12-2022، العديد من المواجهات الهامة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات المجموعتين السابعة والثامنة .

يخوض المنتخب الكاميرونى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلي في إطار المجموعة السابعة بينما  يواجه منتخب صربيا مع سويسرا.

ويواجه منتخب غانا نظيره منتخب أوروجواى في المجموعة الثامنة كما يواجه  منتخب البرتغال مع نظيره كوريا الجنوبية.

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مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 

غانا × أوروجواى –  5 مساء – ملعب الجنوب – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

كوريا الجنوبية × البرتغال – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

الكاميرون × البرازيل – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة  – على قناة beIN Sports HD 1 Max

صربيا × سويسرا – 9 مساء – ملعب 974 – المجموعة السابعة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

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غانا تحفظ ماء وجه إفريقيا 

منتخب غانا نجح فى حفظ ماء وجه الأفارقة أمام المنتخبات الآسيوية بكأس العالم وقلص الفارق بتحقيق الفوز السادس تاريخيا مقابل 7 انتصارات للمنتخبات الآسيوية

وشهدت مواجهات منتخبات أفريقيا أمام منتخبات اسيا 20 مباراة بكأس العالم حقق الأفارقة خلالها 6 انتصارات، بينما حققت المنتخبات الآسيوية 7 انتصارات، وحسم التعادل بينهما في 7 مباريات. 

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انتصارات المنتخبات الأفريقية بكأس العالم 
 

الكاميرون 1-0 السعودية في 2002
كوت ديفوار 3-0 كوريا الشمالية 2010
كوت ديفوار 2-1 اليابان في 2014
الجزائر 4-2 كوريا الجنوبية في 2014
السنغال 3-1 قطر في 2022
غانا 3-2 كوريا الجنوبية في 2022
 

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انتصارات المنتخبات الآسيوية بكأس العالم 
 

السعودية 2-1 المغرب في 1994 
اليابان 2-0 تونس في 2002
كوريا الجنوبية 2-1 توجو في 2006
اليابان 1-0 الكاميرون في 2010
إيران 1-0 المغرب في 2018
السعودية 2-1 مصر في 2018
أستراليا 1-0 تونس في 2022
 

كأس العالم الفيفا الدكتور محمد فضل الله الكاميرون غانا البرازيل

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