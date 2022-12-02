محمد فضل الله: كأس العالم أثبت أن تصنيف الفيفا مجرد رقم

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن كأس العالم 2022 المقام حاليا فى قطر أثبت ان تصنيف الفيفا مجرد رقم.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كأس العالم ٢٠٢٢ أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تصنيف الفيفا للمنتخبات مجرد رقم.

مواجهات ساخنة اليوم فى كأس العالم

تنطلق اليوم الجمعة 2-12-2022، العديد من المواجهات الهامة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات المجموعتين السابعة والثامنة .

يخوض المنتخب الكاميرونى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلي في إطار المجموعة السابعة بينما يواجه منتخب صربيا مع سويسرا.

ويواجه منتخب غانا نظيره منتخب أوروجواى في المجموعة الثامنة كما يواجه منتخب البرتغال مع نظيره كوريا الجنوبية.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة

غانا × أوروجواى – 5 مساء – ملعب الجنوب – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

كوريا الجنوبية × البرتغال – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

الكاميرون × البرازيل – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

صربيا × سويسرا – 9 مساء – ملعب 974 – المجموعة السابعة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

غانا تحفظ ماء وجه إفريقيا

منتخب غانا نجح فى حفظ ماء وجه الأفارقة أمام المنتخبات الآسيوية بكأس العالم وقلص الفارق بتحقيق الفوز السادس تاريخيا مقابل 7 انتصارات للمنتخبات الآسيوية

وشهدت مواجهات منتخبات أفريقيا أمام منتخبات اسيا 20 مباراة بكأس العالم حقق الأفارقة خلالها 6 انتصارات، بينما حققت المنتخبات الآسيوية 7 انتصارات، وحسم التعادل بينهما في 7 مباريات.

انتصارات المنتخبات الأفريقية بكأس العالم



الكاميرون 1-0 السعودية في 2002

كوت ديفوار 3-0 كوريا الشمالية 2010

كوت ديفوار 2-1 اليابان في 2014

الجزائر 4-2 كوريا الجنوبية في 2014

السنغال 3-1 قطر في 2022

غانا 3-2 كوريا الجنوبية في 2022



انتصارات المنتخبات الآسيوية بكأس العالم



السعودية 2-1 المغرب في 1994

اليابان 2-0 تونس في 2002

كوريا الجنوبية 2-1 توجو في 2006

اليابان 1-0 الكاميرون في 2010

إيران 1-0 المغرب في 2018

السعودية 2-1 مصر في 2018

أستراليا 1-0 تونس في 2022

