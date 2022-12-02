مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-12-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 2-12-2022، العديد من المواجهات الهامة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات المجموعتين السابعة والثامنة .

يخوض المنتخب الكاميرونى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلي في إطار المجموعة السابعة بينما يواجه منتخب صربيا مع سويسرا.

ويواجه منتخب غانا نظيره منتخب أوروجواى في المجموعة الثامنة كما يواجه منتخب البرتغال مع نظيره كوريا الجنوبية.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة



غانا × أوروجواى – 5 مساء – ملعب الجنوب – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

كوريا الجنوبية × البرتغال – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

الكاميرون × البرازيل – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

صربيا × سويسرا – 9 مساء – ملعب 974 – المجموعة السابعة – على قناة beIN Sports HD 2 Max