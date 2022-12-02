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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-12-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 2-12-2022، العديد من المواجهات الهامة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات المجموعتين السابعة والثامنة .

يخوض المنتخب الكاميرونى مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلي في إطار المجموعة السابعة بينما  يواجه منتخب صربيا مع سويسرا.

ويواجه منتخب غانا نظيره منتخب أوروجواى في المجموعة الثامنة كما يواجه  منتخب البرتغال مع نظيره كوريا الجنوبية.

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بشرى سارة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

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خلي الشارات تنفعكوا.. شوبير يسخر من وداع المنتخب الألماني لكأس العالم قطر 2022

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 


غانا × أوروجواى –  5 مساء – ملعب الجنوب – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

كوريا الجنوبية × البرتغال – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

الكاميرون × البرازيل – 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة  – على قناة beIN Sports HD 1 Max

صربيا × سويسرا – 9 مساء – ملعب 974 – المجموعة السابعة – على قناة beIN Sports HD 2 Max

البرازيل الزمالك مواعيد مباريات اليوم بشرى سارة قطر مواعيد مباريات اليوم الجمعة كوريا صربيا البرتغال منتخب اوروجواي beIN Sports

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