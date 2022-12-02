بشرى سارة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن أداء الزمالك أمام المصري كان مخيبًا لآمال جماهيره، والفريق كان يلعب بدون مهاجم صريح، وكانت هناك أخطاء في التشكيل الذي لعب به فيريرا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تشكيل الزمالك شهد مشاركة محمد صبحي وهو واحد من أبرز الحراس، وتوقيت مشاركته كان غريبا، لأن تغيير هيكل الفريق في هذا الوقت أمر صعب على الفريق الأبيض والأداء كان صادمًا في اللقاء بالنسبة للزمالك".

وأضاف: "المصري كسب نقطة هامة من الزمالك، والغريب أنه تمت إقالة ايهاب جلال بعد اللقاء، بحجة وجود مناوشات جماهيرية، لكن الحقيقة أن مجلس إدارة النادي البورسعيدي يرى أنه لن يحقق طموحاتهم في المرحلة المقبلة، بعدما حصد 5 نقاط فقط منذ انطلاقة الدوري المصري".

وأكمل تصريحاته: "لا يوجد فريق يفوز بكل الألقاب، والزمالك لديه لاعبين وجهاز فني قوي، والنادي حاليا لديه العديد من الأزمات، من بعد لقاء السوبر المحلي، وترتب عليه فقدان نقاط في الدوري أمام انبي والمصري، لازالت المنافسة طويلة على بطولة الدوري".

وأردف: "الزمالك في الموسم الماضي، بدأ الدوري بشكل سيء، لكنه عاد بشكل قوي تحت قيادة فيريرا، وفاز بالدوري والكأس في النهاية".

وتابع: "الزمالك تأثر بغياب بعض اللاعبين مثل سيد نيمار وسيف الجزيري ومحمد عبدالغني والونش، الفرصة لازالت سانحة أمامهم من أجل تعديل الأمور، يجب عليهم التركيز في المرحلة المقبلة من أجل لم الشمل وإعادة الفريق للطريق الصحيح، الزمالك لديه بطولات عديدة منها دروي ابطال افريقيا في فبراير المقبل".

وأتم: "هناك 3 أو 4 رعاة جدد في الطريق لنادي الزمالك، منهم أحد البنوك وشركة طيران، وفق ما وصلني من مجلس إدارة النادي، والعقود قد تصل إلى 400 مليون جنيه، وسيحدث هناك انفراجة قريبة لحل الأزمات".

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