عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش اعتذر عن تدريب المصري ويقترب من تونس

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسئولي النادي المصري البورسعيدي تواصلوا مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب إيران، لخلافة إيهاب جلال المدير الفني الذي اقترب من الرحيل عقب التعادل مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" النادي المصري تفاوض مع كيروش لتدريب الفريق البورسعيدي بعد اعتذراه عن الاستمرار مع إيران بعد الخروج من كأس العالم ولكنه اعتذر عن تدريب المصري بعد تلقيه عرض من الاتحاد التونسي لتدريب نسور قرطاج".

 

txt

علي معلول وفرجاني ساسي يعتزلان اللعب دوليا مع منتخب تونس .. تفاصيل

وتابع:" هناك أيضاً الفرنسي ديسابر مرشح لتدريب فريق المصري البورسعيدي في الفترة القادمة بعد رحيل إيهلال جلال".

للفيديو اضغط هنا 

وزير الرياضة يكلف وفداً لاستقبال بعثة منتخب الملاكمة بمطار القاهرة


كلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفداً رسمياً من الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر للملاكمة بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولى بعد ختام منافسات بطولة العالم للشباب والتي أقيمت في  اسبانيا فى  الفترة ١٤-٢٦ نوفمبر الجارى.

وحصل اللاعب عمر خالد لاعب منتخب مصر للملاكمة على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 92 كجم في بطولة العالم للشباب بإسبانيا، فى إنجاز رياضى للملاكمة المصرية.

كان فى استقبال البعثة الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة، نائباً عن وزير الشباب والرياضة، ويوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية، وإسلام حسن من إدارة المراسم بوزارة الشباب والرياضة.

ترأس بعثة  المنتخب العميد أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، وضمت قائمة المنتخب كلاً من:”عبد الله سعيد وزن 54 كجم، وأحمد محمد هيكل 63.5 كجم، ومحمد حسام 66 كجم، وتميم محمد نعيم 86 كجم، وعمر خالد 92 كجم” ، ويقود منتخب مصر فنيا الكابتن "شريف هزاع".
 

الزمالك النادي المصري الدوري الممتاز البرتغال إسلام صادق فرجاني ساسي علي معلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

موضوعات متعلقة

استشاري مناعة يوضح فوائد "الدش الساقع" في الشتاء .. فيديو

ترشيحاتنا

غضب بين جماهير ألمانيا بسبب صورة مسعود أوزيل .. فيديو

غوريلا على ظهر حمار .. مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية..شاهد

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة.. يستغفر لك 70 ألف ملك

طقس اليوم .. أمطار على شمال الوجه البحري والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

بشرى سارة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

خلي الشارات تنفعكوا.. شوبير يسخر من وداع المنتخب الألماني لكأس العالم قطر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ