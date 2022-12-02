كيروش اعتذر عن تدريب المصري ويقترب من تونس

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسئولي النادي المصري البورسعيدي تواصلوا مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب إيران، لخلافة إيهاب جلال المدير الفني الذي اقترب من الرحيل عقب التعادل مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" النادي المصري تفاوض مع كيروش لتدريب الفريق البورسعيدي بعد اعتذراه عن الاستمرار مع إيران بعد الخروج من كأس العالم ولكنه اعتذر عن تدريب المصري بعد تلقيه عرض من الاتحاد التونسي لتدريب نسور قرطاج".

وتابع:" هناك أيضاً الفرنسي ديسابر مرشح لتدريب فريق المصري البورسعيدي في الفترة القادمة بعد رحيل إيهلال جلال".

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وزير الرياضة يكلف وفداً لاستقبال بعثة منتخب الملاكمة بمطار القاهرة



كلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفداً رسمياً من الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر للملاكمة بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولى بعد ختام منافسات بطولة العالم للشباب والتي أقيمت في اسبانيا فى الفترة ١٤-٢٦ نوفمبر الجارى.

وحصل اللاعب عمر خالد لاعب منتخب مصر للملاكمة على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 92 كجم في بطولة العالم للشباب بإسبانيا، فى إنجاز رياضى للملاكمة المصرية.

كان فى استقبال البعثة الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة، نائباً عن وزير الشباب والرياضة، ويوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية، وإسلام حسن من إدارة المراسم بوزارة الشباب والرياضة.

ترأس بعثة المنتخب العميد أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، وضمت قائمة المنتخب كلاً من:”عبد الله سعيد وزن 54 كجم، وأحمد محمد هيكل 63.5 كجم، ومحمد حسام 66 كجم، وتميم محمد نعيم 86 كجم، وعمر خالد 92 كجم” ، ويقود منتخب مصر فنيا الكابتن "شريف هزاع".

