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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول وفرجاني ساسي يعتزلان اللعب دوليا مع منتخب تونس .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت الإذاعة التونسية عن قرار علي معلول نجم المنتخب التونسي والأهلي، باعتزال اللعب الدولي .

وأكدت إذاعة ديوان إف إم التونسية أن ٤ لاعبين من منتخب تونس قرروا اعتزال اللعب دوليا عقب المشاركه في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ وخروج المنتخب من دور الأول .

وأكدت الإذاعة التونسية أن علي معلول نجم الأهلي، و وهبي الخزري، فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق  ويوسف المساكني قد قرروا اعتزال اللعب دوليا وسيتم الإعلان رسميا الأيام المقبلة

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كما أكد الإعلامي أمير هشام، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حرص على التواصل مع علي معلول ظهير أيسر الفريق والمنتخب التونسي، عقب توديعه نهائيات كأس العالم.


وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "معلول اشتكى من إصابة خفيفة عقب مواجهة فرنسا في ختام دور المجموعات".

وأضاف: "عبدالحفيظ استفسر من اللاعب حول إصابته، ولكن معلول أكد جاهزيته وأن شكواه مجرد إجهاد في العضلة الخلفية".

وشارك علي معلول لأول مرة كأساسي في مونديال قطر بالمباراة التي انتصر فيها نسور قرطاج على الديوك بهدف، لكن الفريق احتل المركز الثالث في المجموعة وودع المسابقة.

وقال معلول: "أردنا أن نلعب على آخر فرصة أمامنا ضد أبطال العالم، أردنا على الأقل، إذا لم يحالفنا الحظ في التأهل، أن نخرج بصورة مشرفة تليق بنسور قرطاج".

وأضاف مدافع الأهلي في تصريحات نشرها الاتحاد التونسي لكرة القدم "نعتذر للجماهير التونسية، لأننا لم نتمكن من التأهل لدور الـ16".

وتابع "كان من الممكن أن نتأهل للدور الثاني بعد أن حققنا انتصارا ثمينا على حامل اللقب لكن من المؤسف أن مصيرنا لم يكن بأيدينا، كنا ننتظر أن تكون نتيجة مباراة أستراليا والدنمارك في صالحنا لكن للأسف تبخر الحلم بفوز أستراليا".

وواصل "بدأنا المونديال بشكل جيد بتحقيق التعادل مع الدانمارك لكننا خسرنا مباراة أستراليا ولذلك كان من الضروري أن نهزم فرنسا من أجل الجماهير التونسية التي حضرت بإعداد كبيرة في قطر".

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