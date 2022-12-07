ترك القراءة في المصحف الملون أفضل في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يحذر

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القراءة في المصحف الملون تحتاج إلى تدبر وتركيز، وأن يصل الإنسان إلى درجة الخشوع في قرائته.



وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أنه إذا توفر ذلك فللمسلم أن يقرأ فيه، لكن لو كان التلوين يشغل القاريء ويأخذ النظر والخشوع وتنتقل للتركيز في هذه الألوان عن التركيز في الخشوع فيكون الأفضل في هذه الحالة لاتقرأ فيها .

حكم طباعة المصحف على ورق ملون



وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا ينبغى طباعة المصحف على ورق ملون من باب التقديس لكتاب الله تعالى.



وأضاف «جمعة» أنه لا يجوز اتخاذ المصحف من باب الموضة والديكور، مشيرًا إلى أن بعض السيدات جعلن من المصاحف الملونة موضة وزينة، وحرصن على اقتناء مصحف لون حقيبة اليد -الشنطة- وليس بغرض القراءة فيه، وهذا تصرف سخيف.



وأشار إلى أن أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، حرموا اقتناء المصاحف الملونة، حفاظًا على جلال كتاب الله وعدم استغلال هذه الأهواء في قداسته.



وأكد أنه لا مانع شرعًا من تمييز الحركات الإعرابية وعلامات التجويد بلون مخالف للون المصحف، لما فيه من الإعانة على حسن التلاوة ودقتها، وكذلك كتابة لفظ الجلالة بلون أحمر في المصحف.

تلوين المصحف "جائز" بشروط

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن القراءة في المصحف الملون جائز شرعا لكن بشروط أن لا تكون هذه الألوان طاغية فتضيع قدسية واحترام كلام الله أو تشتت تركيز القارئ.

وأضاف "عاشور" خلال إجابته على أسئلة المشاهدين من خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: "إذا اقتصر التلوين على بعض الكلمات كلفظ الجلالة فلا بأس لما فيه من تعظيم واستحضار لعظمة الله عز وجل، مع مراعاة أن يكون الغلاف الخارجي ملون بألوان بسيطة ليست فيها "بهرجة" بحيث لا يكون شكل المصحف من الخارج مثل الكتاب العادي او الروايات فيفقد المصحف هيبته بهذه الألوان.