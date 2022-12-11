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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الونش يواصل البرنامج التأهيلي بعد الإصابة| شاهد

صدى البلد

شارك لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، صوراً في أحدث ظهور من الجيم، عبر حسابه على انستجرام.

ويواصل محمود الونش، البرنامج التأهيلي للعودة في أقرب وقت للمشاركة في صفوف نادي الزمالك بعد الإصابة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة هامة أمام بيراميدز مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأبيض مباراته وهو يفتقد لخدمات العديد من لاعبيه المؤثرين لأسباب مختلفة، ويغيب التونسي سيف الدين الجزيري لعدم الجاهزية، ويفتقد الفريق لخدمات كلا من محمود حمدي " الونش"، مدافع الفريق للإصابة بقطع في وتر الخلفية، وإبراهيما نداي جناح الأبيض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.

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موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

نادي الزمالك محمود حمدي الونش مباراة الزمالك البرنامج التأهيلي

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