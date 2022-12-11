الونش يواصل البرنامج التأهيلي بعد الإصابة| شاهد

شارك لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، صوراً في أحدث ظهور من الجيم، عبر حسابه على انستجرام.

ويواصل محمود الونش، البرنامج التأهيلي للعودة في أقرب وقت للمشاركة في صفوف نادي الزمالك بعد الإصابة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة هامة أمام بيراميدز مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأبيض مباراته وهو يفتقد لخدمات العديد من لاعبيه المؤثرين لأسباب مختلفة، ويغيب التونسي سيف الدين الجزيري لعدم الجاهزية، ويفتقد الفريق لخدمات كلا من محمود حمدي " الونش"، مدافع الفريق للإصابة بقطع في وتر الخلفية، وإبراهيما نداي جناح الأبيض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.