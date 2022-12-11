تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

يستضيف فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا بتشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبد الله نيمار

الوسط: عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

الهجوم: يوسف حسن.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات عالية بعد حصوله على دفعة قوية بالفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة.

في المقابل حقق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الرالع برصيد 11 نقطة أيضا.