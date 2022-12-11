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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسود الأطلس.. منتخب المغرب يتصدر ترند تويتر

صدى البلد

تصدر منتخب المغرب، ترند موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” بعد الفوز على منتخب البرتغال والصعود لـ نصف نهائى بطولة كأس العالم . 

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “اسود الاطلس” وتصدر قائمة الأكثر تدولا عبر تويتر وجاءت أبرز التغريدات…

 

وتأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف، في دور الـ16.

وواجه منتخب المغرب، البرتغال في ربع نهائي كأس العالم وتغلب عليه بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لمواجهة منتخب فرنسا، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.

 

 

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