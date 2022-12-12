احترس.. النوم أكثر من 8 ساعات مؤشر لمرض خطير

ربما سمعت أن قلة النوم ست ساعات أو أقل ضار بصحتك، ولكن ماذا عن الحصول على الكثير من النوم؟ هل هذا ممكن؟

نعم إنه كذلك، والنوم لفترات طويلة - 10 ساعات أو أكثر - يمكن أن يضر بصحتك، علاوة على ذلك ، قد يكون علامة على وجود مشاكل صحية أساسية ، وفقًا لدراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) التي نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم. النتائج تشمل:

يزيد النوم المفرط - بالإضافة إلى النوم غير الكافي - من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب التاجية والسكري والقلق والسمنة لدى البالغين من سن 45 عامًا فما فوق.

يؤدي الإفراط في النوم إلى تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكري أكثر من النوم لفترات قصيرة جدًا.

النوم أكثر من سبع أو ثماني ساعات في الليلة ، والشعور بالتعب في اليوم التالي ، قد يشير إلى أنك تعاني من مشكلة صحية.