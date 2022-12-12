عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إعلان الحالة الثانية من جدري القرود.. تعرف على أهم الأعراض

جدري القرود
جدري القرود

يتعرض الأشخاص المصابون بجدري القرود لطفح جلدي قد يكون موجودًا على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها، ويمكن أن يكون في مناطق أخرى مثل اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الفم.

txt

احترس.. تناول السكر بهذه الكمية خلال اليوم يصيبك بالقلب

txt

ماذا يحدث للجسم عند استخدام الكورتيزون؟

يمر الطفح الجلدي بعدة مراحل ، بما في ذلك الجلبة ، قبل الشفاء من جدري القرود  

يمكن أن يبدو الطفح الجلدي في البداية مثل البثور وقد يكون مؤلمًا أو مثيرًا للحكة.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لجدري القرود ما يلي:

حُمى
قشعريرة
تضخم الغدد الليمفاوية
إنهاك
آلام في العضلات وآلام في الظهر
صداع الراس
أعراض الجهاز التنفسي (مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال)

قد تعاني من كل الأعراض أو القليل منها فقط

في بعض الأحيان ، تظهر على الأشخاص أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا قبل ظهور الطفح الجلدي.
يصاب بعض الأشخاص بطفح جلدي أولاً ، متبوعًا بأعراض أخرى.
يعاني البعض الآخر من الطفح الجلدي فقط.

جدري جدري القرود أعراض جدري القرود علاج جدري القرود أسباب جدري القرود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-12-2022

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

الدواء به سم قاتل.. الصحة العامة تحذر المواطنين من أمر مهم

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدينة جدة السعودية.. وفيديوهات توثق أزمة الحركة

بعد القبض عليها.. شاهد أغرب ملابس هدير عاطف المثيرة للجدل

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين 12/12/2022

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير السجق زي المحلات

احترس.. عادات خاطئة لن تتوقعها تدمر أسنانك

طريقة تحضير الشكشوكة بخطوات بسيطة

5 أسباب لن تتوقعها وراء انسداد الأنف.. تعرف عليها

نشرة المرأة والصحة.. أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة.. واحتياطات بعد حصول ابنك على تطعيم شلل الأطفال

إطلاله جريئة .. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

بمكياج لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها داخل السيارة

الأسباب والأعراض وطرق العلاج.. كل ما تريد معرفته حول نزلات البرد

ترشيحاتنا

اقتصاد السعودية| الاحتياطيات الأجنبية بالمملكة بأعلى مستوى منذ مارس 2020

صقر: مشروع "انطلاق" يحتضن المبتكرين ويدعم أصحاب الشركات الناشئة لتحقيق التنمية.. خاص

المساجد تدعو للصلاة بالمنازل وتعليق الدراسة بمكة المكرمة بسبب السيول

حبس عاطل لاتهامه بمحاولة إدخال 89 قطعة حشيش إلى سجن الصف

"اللي إداك يدينا يا سيدي".. دبابة مستعملة للبيع بـ 95 ألف جنيه

مفاجأة المونديال.. نجم منتخب المغرب يتألق رغم معاناته مع تشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان الحالة الثانية من جدري القرود.. تعرف على أهم الأعراض

بشورت وتيشيرت.. أول ظهور لأنغام بعد العملية يثير ضجة علي الفيسبوك

وبخته بالملعب.. شاهد صور اللاعب أشرف حكيمي وزوجته

هربان واتقبض على مراته.. شاهد صور هدير عاطف بالتحقيقات

فيديو

نفس الملامح.. نجوم عرب يشبهون المشاهير الأجانب

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ