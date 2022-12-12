بعد إعلان الحالة الثانية من جدري القرود.. تعرف على أهم الأعراض

يتعرض الأشخاص المصابون بجدري القرود لطفح جلدي قد يكون موجودًا على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها، ويمكن أن يكون في مناطق أخرى مثل اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الفم.

يمر الطفح الجلدي بعدة مراحل ، بما في ذلك الجلبة ، قبل الشفاء من جدري القرود

يمكن أن يبدو الطفح الجلدي في البداية مثل البثور وقد يكون مؤلمًا أو مثيرًا للحكة.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لجدري القرود ما يلي:

حُمى

قشعريرة

تضخم الغدد الليمفاوية

إنهاك

آلام في العضلات وآلام في الظهر

صداع الراس

أعراض الجهاز التنفسي (مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال)

قد تعاني من كل الأعراض أو القليل منها فقط

في بعض الأحيان ، تظهر على الأشخاص أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا قبل ظهور الطفح الجلدي.

يصاب بعض الأشخاص بطفح جلدي أولاً ، متبوعًا بأعراض أخرى.

يعاني البعض الآخر من الطفح الجلدي فقط.