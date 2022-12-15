هل هناك علاقة بين صلاة الشروق وعبادة الشمس.. علي جمعة يحسم الجدل

هل صلاة الشروق حرام؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ، خلال استضافته باحد البرامج الفضائية ، واجاب قائلا: صلاة الشروق ليست محرمة كما يشيع البعض وهي ركعتان تؤدى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، لافتا الى ان قدر الرمح يرتفع خلال ثلث الساعة ، فإذا كان شروق الشمس على 5.30 ننتظر حتى 5.50 ثم نصلي ركعتي الشروق ، ولها فضل عظيم كأجر عمرة تامة تامة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

وأضاف جمعة : لا يجوز اداء صلاة الشروق قبل ارتفاع الشمس قدر رمح لأن قبل ذلك وقت منهي عن الصلاة فيه ، أما من يقول بحرمة هذه الصلاة ، لأنها مرتبطة بعبادة الشمس فهذا شخص جاهل لا يعرف شيئا .

هل صلاة الشروق تغني عن ركعتي الضحى؟

سؤال أجاب عنه الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

وقال عبدالرازق، في بيانه هل صلاة الشروق تغني عن ركعتي الضحى؟، إن صلاة الشروق هي ركعتين تصليان في أول وقت الضحى، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى شروق الشمس فصلى ركعتين فقد كتب له حج وعمرة تامة، لافتاً إلى أن أداء ركعتي الضحى عند التاسعة والعاشرة صباحا أفضل، ومن لم يستطع فصلاة الشروق هي صلاة الضحي هي صلاة الإشراق.