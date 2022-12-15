خالد الجندي : إحنا بنعبد الله لمصلحتنا لأن ربنا غني عنا .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ربنا بيقول "ابليس لم يكن من الساجدين"، لما انت لا تعبد الله، أو لا تصلي فأنت تتشبه بإبليس أو المشرك.

وأضاف خالد الجندي أن عبادتنا لله لمصلحتنا، فهو الغني عنا، وقال في الحديث القدسي"يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْت كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَته، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَن إلَّا نَفْسَهُ" وهكذا فان العبادة في مصلحة العبد نفسه.

واختتم أن العبادة مقترنة بالدعاء..فيقول الله في كتابه العزيز "قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم"، ويارب ربنا هو طاعته وعبادته وانك تبعد عن الحرام الذي نهى عنه الله.

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