من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

نشرت وزارة الصحة والسكان تنبيها للمواطنين، بعدم التواجد خارج المنزل في فترات البرد الشديد والرياح والأمطار لفترات طويلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

وقالت الوزارة في منشورها «لا تتواجد خارج المنزل في البرد والرياح والأمطار لفترة طويلة لتتجنب الإصابة بالأمراض نتيجة البرد الشديد ».

وشددت وزارة الصحة والسكان بضرورة الحرص علي تلقي لقاحي كورونا والأنفلونزا الموسمية لحماية الجسم من تلك الفيروسات .

منشور الوزارة

الصحة: التطعيمات واحدة من أهم طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي



أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات واحدة من أهم الوسائل للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للتوعية الصحية بأهمية التطعيم ضد «الأنفلونزا الموسمية» خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع فصل الشتاء وزيادة فرص انتشار مرض الأنفلونزا بين مختلف الفئات العمرية.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار - خلال فعاليات المؤتمر، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد، حيث يتم أخذ اللقاحات في أي وقت من العام، موضحًا أن الاستفادة القصوى تكمن في بدايات فصلي الخريف والشتاء، نظرًا لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت.

وشدد «عبدالغفار» على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.

ومن جانبه استعرض الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان مجهودات الوزارة فى مجال التطعيمات، موضحًا الأمراض التنفسية التي تزداد في فصلي الخريف والشتاء والتي تأتي معظمها نتيجة فيروسات وميكروبات، مثل الانفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.

كما استعرض «قنديل» منظومة ترصد الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والقائمة على نظام الترصد القومي بكافة المستشفيات، والترصد لأماكن محددة موزعة جغرافيًا، ونظام الترصد القائم على الحدث، وبرنامج الاستخبارات الوبائية (EIOS)، والمسوح الصحية والأبحاث الإكلينيكية، فضلاً عن استعراض الموقف الوبائي العالمي والمحلي للأنفلونزا الموسمية، وكذلك الموقف الوبائي للفيروس المخلوي التنفسي.



وأوضح الدكتور أحمد البليدى أستاذ طب الأطفال والصدر والحساسية بطب قصر العيني، أن الأنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلام في الجسم، وسعال، وأعراض أخرى، لافتًا إلى أنه أحد أكثر الأمراض الفيروسية شيوعًا في فصل الشتاء، وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج، لما تسببه الأنفلونزا فى بعض الأحيان من مضاعفات.

وأوضح الدكتور إبراهيم جلال مدير عام سانوفي للتطعيمات مصر والسودان، أن الشركة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لرفع الوعى المجتمعى بأهمية التطعيمات، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يونيو الماضي، مشيرًا إلى حرص الشركة على التعاون مع وزارة الصحة والسكان في توفير كافة التطعيمات المهمة دعمًا لمجهودات الحكومة في تقليل العبء الناتج من الأمراض المعدية، والتى يمكن الوقاية منها من خلال التطعيم ولتحقيق أقصى درجات الوقاية للمواطنين، وهو ما يأتي في إطار تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة التي تحرص على تقديم منظومة صحية سليمة ومتكاملة لخلق بيئة أفضل لكل المواطنين.