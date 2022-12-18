حقيقة رفض وليد الركراكي تدريب منتخب البرازيل

كشفت تقارير من الصحف المغربية رفض وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عرضا لتدريب منتخب البرازيل خلفا ل تيتي .

وبحسب ما نشرته إذاعة ميد راديو عبر صفحتها علي الفيس بوك نقلا عن عدد من المواقع المغربية والعربية وعلي رأسها موقع LE360 المغربي فإن وليد الركراكي رفض العرض المقدم من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لخلافة تيتي في منصب مدرب منتخب البرازيل .

واشار الموقع إلى أن اسم وليد الركراكي لم يكن ضمن الاسماء المرشحه لتدريب منتخب البرازيل الفترة المقبلة حسب التقارير الصحفية الاوروبية حيث لم يتم الحديث عن ذلك في اوروبا .

ووضعت الصحف الأوروبية عدة اسماء لتولي مهمة منتخب البرازيل الفترة المقبلة وهم الإسباني بيب جوارديولا، والألماني يواكيم لوف، المدرب السابق لمنتخب ألمانيا، الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني السابق.

وحتي الوقت الحالي لم يعلن وليد الركراكي حقيقة تلك الاخبار الصادرة ولم يعلق عليها كما هو الحالي للاتحاد المغربي لكرة القدم كما انه من المقرر ان يستمر المغربي علي رأسه الجهاز الفني لمنتخب بلاده خلال الفترة المقلة وحتي كأس العالم 2026 .

جدير بالذكر انه لم يتول تدريب منتخب البرازيل اي مدرب اجنبي منذ عام 1965 حينما كان الارجنتيني فيليبو نونيز علي رأس المنتخب لمباراة واحده فقط .