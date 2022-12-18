حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

كشف علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق حقيقة تمرد لاعب المارد الاحمر علي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بعد التعادل مع فيوتشر في الدوري المصري .

وقال علاء ميهوب خلال تصريحاته لبرنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي: “لا يوجد انقسام داخل غرفة ملابس النادي الأهلي ضد كولر، وتسديد قفشة ضربة الجزاء تصرف فردي خاطئ وتم معاقبته”.

وأوضح علاء ميهوب: “كولر يدرس استبعاد قفشة من المباراة المقبلة أمام فاركو وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف علاء ميهوب: "لم يحدث في أي جيل من أجيال النادي الأهلي، أن يفكر لاعب في تسديد ضربة الجزاء دون رضا المدير الفني ووفق الترتيب المتفق عليه".