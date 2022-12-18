كهربا لجمهور الأهلي: عاجز عن الشكر

بعد الهتاف باسمه في المدرجات..

وجه محمود كهربا، نجم النادى الأهلي ، رسالة لـ جمهور الاهلى بعد الهتاف باسمة فى المدرجات ، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب كهربا: “حقيقي عاجز عن الشكر لكل الحب والمساندة العزيزة الغالية جدا من جمهور الأهلي الكبير العظيم دايما خير سند والقادم أفضل إن شاء الله ”.

يذكر أن الإعلامي محمد شبانة كشف عن كواليس إجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، وما تم مناقشته في الأمور الخاصة بأزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وموعد عودته للملاعب.

وقال شبانة خلال تصريحاته على فضائية etc في برنامج بوكس تو بوكس، إن كهربا على موعد مع العودة للملاعب قريباً، وهذا يسعد العديد من زملائه.

وتابع: تم مناقشة ملف كهربا، وتم التأكيد على إنهاء الأزمة قبل منتصف يناير المقبل، وسيشارك بشكل رسمي ويتم قيده إفريقيا.

وأضاف شبانة أن، مجلس الإدارة أيضا ناقش ما حدث في صالة نادي الزمالك، وتم مناقشة الأمر (بشكل مضحك) لكن تم الاتفاق على ضرورة التركيز في العمل الإداري وفرض الاستقرار فقط، وعدم الالتفات لأي أمور آخرى.

وأكمل: "الأهلي يستعد للإعلان عن راعي جديد، وسيصل إلى 7 رعاة، والتي سيجني خلالها أكثر من 2 مليار جنيه".