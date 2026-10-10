معملش حاجة.. أسامة حسن ينتقد ممدوح عباس قبل مباراة القمة

انتقد أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، المقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر أسامة حسن صورة لممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «ولا تحمل تكاليف المعسكر ولا عمل حاجة ولا مكافآت، لما بيعمل بنقول ربنا يكرمنا يا رب بدعم من الجمهور ولاعيبة رجالة ونكسب صاحب المركز التالت وممثل مصر في الكونفدرالية».

تأتي تصريحات نجم الزمالك السابق قبل ساعات من مواجهة القمة أمام الأهلي، في ظل ترقب جماهيري كبير للمباراة التي يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم الكرة وخبرائها، لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث المواجهة.