فرج عامر: احتراف المواهب المصرية في أوروبا ضرورة للحفاظ على مستقبل الكرة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن هناك عددًا من اللاعبين صغار السن يمتلكون مقومات تؤهلهم ليصبحوا نجومًا عالميين، مشيرًا إلى أن احترافهم في أوروبا يصب في مصلحة الكرة المصرية واللاعبين أنفسهم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن استمرار هؤلاء اللاعبين في الدوري المصري قد لا يكون الخيار الأفضل لمستقبلهم، خاصة قبل تغير أفكارهم، مطالبًا بفتح باب الاحتراف أمام المواهب الشابة على نطاق أوسع.

وأوضح رئيس نادي سموحة السابق أن عددًا من هؤلاء اللاعبين سبق لهم اللعب في النادي الأهلي، قبل الاستغناء عنهم، سواء عن طريق الخطأ أو بسبب عدم حصولهم على الاهتمام الكافي من المدير الفني، لافتًا إلى أن بعضهم كان من الممكن أن يبتعد عن كرة القدم لولا حصوله على فرصة جديدة.

وأشار عامر إلى أن الأندية التي ينتمي إليها هؤلاء اللاعبون قد تضطر إلى بيعهم لتوفير الأموال اللازمة لاستكمال الموسم، مؤكدًا أهمية استغلال هذه الفرص بما يضمن مستقبل المواهب الشابة.

واختتم فرج عامر حديثه بالتساؤل عن كيفية الحفاظ على المواهب الكروية المصرية، داعيًا إلى فتح باب الاحتراف أمام اللاعبين الشباب على مصراعيه، بما يمنحهم فرصة التطور وخوض تجارب احترافية في أوروبا.