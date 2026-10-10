رئيس وزراء ماليزيا: مصر شريك تاريخي في نشر العلم والمعرفة وتعزيز الروابط الثقافية

أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن اعتزازه بالعلاقات التي تجمع بلاده بمصر، مرحبًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه صديقه وأخوه العزيز، مشيدًا بتاريخ مصر الحضاري ودورها في دعم التعليم ونشر الثقافة والمعرفة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إن مصر تمتلك حضارة تمتد لآلاف السنين، مشيرًا إلى إسهام الجامعات المصرية العريقة، وفي مقدمتها جامعتي القاهرة وعين شمس، في تعليم أجيال من الطلاب الماليزيين على مدار سنوات طويلة.

وأضاف أنه لا ينسى ارتباطه بتلاوة القرآن الكريم، مستحضرًا ذكرياته مع الشيخ عبد الرشيد رضا، الذي كان يتواصل مع الطلاب ويتحدث معهم عن مستقبل الدين، في إشارة إلى البعد الديني والثقافي الذي يجمع بين البلدين.

وتعكس هذه التصريحات عمق الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وماليزيا، إلى جانب التعاون في مجال التعليم، الذي أسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين على مدار عقود.