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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| حقوق القاهرة تكشف تفاصيل امتحانات طلاب الدراسات العليا.. جامعة عين شمس تستعرض دور الأكاديمية الوطنية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قبل انتهاء التقديم في جامعة الطفل.. تعرف على شروط وكيفية الالتحاق بها
أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 و ذلك يوم الاحد الموافق 04/12/2022  فى تمام الساعة الثانية عشر و نصف ظهراً علي مدار 5 أيام طبقا للجدول المرفق عبر الرابط الخاص بجامعة الطفل .

الباز يناقش كتاب ياسين التهامي بدار علوم جامعة القاهرة ... اليوم
تنظم كلية  دار العلوم جامعة القاهرة المنتدى الثقافي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية.

 

جامعة عين شمس تستعرض"دور الأكاديمية الوطنية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل"

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ، ندوة بعنوان " دور الأكاديمية الوطنية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل " يستضيف خلالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، وذلك اليوم الاثنين الموافق ١٩ ديسمبر 2022 الساعة ١٢ ونصف ظهرا بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

 

غدًا.. عقد امتحان تجريبي بنظام البابل شيت لطلاب حقوق عين شمس
تعقد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، امتحانا تجريبيا بنظام (البابل شيت) لطلاب الفرقة الأولي، الشعبة الانجليزية للعام الجامعي 2022/2023 لمادة Criminology and penology ، غدًا الثلاثاء الموافق 20/12/2022 الساعة الثامنة والنصف صباحًا بمدرج الاحتفالات بالكلية، وعلي الطلاب الإلتزام بالحضور قبل الامتحان بنصف ساعة.

 

حقوق القاهرة تكشف تفاصيل امتحانات طلاب الدراسات العليا لهذا العام
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، نظام الامتحانات لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

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