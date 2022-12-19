غدًا.. عقد امتحان تجريبي بنظام البابل شيت لطلاب حقوق عين شمس

تعقد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، امتحانا تجريبيا بنظام (البابل شيت) لطلاب الفرقة الأولي، الشعبة الانجليزية للعام الجامعي 2022/2023 لمادة Criminology and penology ، غدًا الثلاثاء الموافق 20/12/2022 الساعة الثامنة والنصف صباحًا بمدرج الاحتفالات بالكلية، وعلي الطلاب الإلتزام بالحضور قبل الامتحان بنصف ساعة.

ويأتي ذلك حرصا من إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس على اتباع خطوات متسارعة نحو تطوير وتنويع أساليب ونظم الامتحانات، على النحو الذي يحسن أساليب القياس والتقويم للطلاب في ظل اتجاه إدارة الكلية نحو تعزيز الحوكمة ونشر مفاهيم التنمية المستدامة بين أفراد الكلية.

والجدير بالذكر أن جامعة عين شمس تحتفل للعام الثاني علي التوالي بـ اليوم العالمي للغة العربية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار (الثقافة العربية أمس واليوم وغدا حياة ‘استمتاع) .

يأتي ذلك بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور احمد دلال رئيس الجامعة الامريكية ولفيف من السادة سفراء الدول العربية والاجنبية؛ وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة.

وتتضمن احتفالية جامعة عين شمس بـ اليوم العالمي للغة العربية : القاء شعر للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور ، عدة فقرات فنية متنوعة لكورال الجامعة ، موسيقى عربية، عروض التنورة، فريق هارموني، فريق اون، كورال كيان للأطفال ، فنون شعبية لمنتخب الجامعة، الي جانب فقرة الإنشاد الديني والترانيم لمنتخب الجامعة.