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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تكشف تفاصيل امتحانات طلاب الدراسات العليا لهذا العام

نظام الامتحانات لطلاب
نظام الامتحانات لطلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، نظام الامتحانات لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،  ان نظام الإمتحانات هذا العام مازال كما كان سابقا فى السنوات الماضية وهو النظام المتعارف عليه منذ بداية العام الدراسي حيث يتم تقيم الطالب عن طريق الامتحان التحريري "مقالي" والامتحان الشفوي ولا نية لحدوث اي تغيرات.


جامعة القاهرة

تشهد جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية عيد العلم السابع عشر لتكريم عدد من الوزراء و ١٤٠ شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2020 و2021، وذلك يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وتهدف احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وتبدأ مراسم احتفالية عيد العلم، بصورة تذكارية لمجلس الجامعة أمام قاعة أحمد لطفي السيد ثم دخول مجلس الجامعة بطابور عرض، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة القاهرة بعنوان "قادرون على التحدي"، يليه كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتبدأ بعدها مراسم التكريم، يعقبها حفل فني للمايسترو نادر عباسي بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وغناء ريهام عبد الحكيم ولؤي.

الامتحانات نظام الامتحانات أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة لطلاب الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة القاهرة الامتحان التحريري مقالي والامتحان الشفوي Jobs Education

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