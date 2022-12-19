جامعة عين شمس تستعرض دور الأكاديمية الوطنية في تدريب وتأهيل قادة المستقبل

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ، ندوة بعنوان " دور الأكاديمية الوطنية فى تدريب وتأهيل قادة المستقبل " يستضيف خلالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، وذلك اليوم الاثنين الموافق ١٩ ديسمبر 2022 الساعة ١٢ ونصف ظهرا بمدرج المحلاوى بكلية الطب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة غادة فاروق ، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وفي إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس.

قام بتنسيق الندوة الدكتورة جيهان رجب ،أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وريهام العطيفي القائم بعمل أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وتنظيم طلابي أسرة من أجل مصر المركزية بقيادة رائد الأسرة الدكتور حاتم ربيع.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى مؤسسة تجمع قادة المستقبل من مصر والمنطقة، لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية فى المجتمع، لتحقيق التأثير وخلق مستقبل أفضل ، مع التغيرات الإقتصادية والتكنولوجية والبيئية على مستوى العالم، ترعى الأكاديمية المبادرات والحلول المستدامة وتسعى بقوة لتكون الحافز الرئيسي للتحول الشامل والابتكار لخلق قادة عالميين فعالين يؤثرون في مجتمعاتهم.



وقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.

يمثل الشباب ركيزة أساسية فى تطوير وبناء المجتمع ، فقد أولت جامعة عين شمس اهتماماً خاصاً للشباب والعمل معهم من خلال برامج وندوات متنوعة تهدف إلى بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة ليكونوا عوامل التغيير الإيجابى فى مجتمعاتهم