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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. التموين تحدد قيمة الأرز في الأسواق.. وموجة شتوية قارسة قادمة إلى مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

المصل واللقاح : مرض يُلزم بالبقاء في المنزل احذروا منه 
قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ فصل الخريف شهد انتشار لفيروسات تنفسية، أكر من 70% منها الفيروس المخلوي، ولكن الشتاء مشهور بالانفلونزا الموسمية التي تبدأ تنشط فعليا مع بدء الشتاء.


الشبورة.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه مع حالات الاستقرار في الأحوال الجوية تكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي تكون الشبورة المائية، ومع وجود مرتفع جوي في طبقات العليا فإن هذا الأمر يساعد على وجود الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


سعره رخيص.. عيار جديد من الذهب يجذب المستهلكين.. تفاصيل
عرضت قناة العربية تقرير فيديو، يوضح أن هناك نوع جديد من الذهب انتشر فى الفترة الأخيرة، وهو عيار 14، وسعره أقل من عيار 18.


الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية وتعلن موعد انخفاض الطقس
قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير ، خلال الأيام الحالية ، ومع استقرار حالة الطقس هي الشبورة المائية ، موضحة أن هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على وجود الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة ، والزراعية .


التموين تعلن الأسعار المقررة لكل أنواع الأرز المصري.. تفاصيل
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك إجراءات تتخذ لتوفير الأرز فى جميع أنحاء الجمهورية ويكون متداولا لجميع المواطنين بالسعر العادل.


الذهب كل يوم بسعر .. تاجر يكشف السبب 
عرض برنامج صباح العربية، المذاع على قناة العربية تقرير فيديو عن أسعار الذهب بمصر.

وجاء فى التقرير أن الذهب له أهمية كبيرة لدى الأسرة المصرية، وهو الادخار الآمن لـ المستقبل، وهو شبكة أى عروسة.

تأثرًا بـ"الكتل القطبية".. موجة شتوية قارسة تدق أبواب مصر
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان، تأثرا بالكتل الهوائية القطبية.. موجة شتوية قارسة تدق أبواب مصر.


ووفقا للتقرير، إنه رسميا الشتاء يبدأ 22 ديسمبر، ولكن كان هناك برودة قبل فصل الشتاء فى الأعوام السابقة، وبالتالي التغيرات التي تحدث هذا العام تعتبر تغيرات مهمة جدا.

شاهد.. احتفالات في بوينس آيرس بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، احتفالات في بوينس آيرس بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022.

ووفقا للتقرير، احتفالات عارمة شهدتها شواع العاصمة بوينس آيرس عقب تتويج الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 مساء أمس الأحد على حساب حامل اللقب منتخب فرنسا.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 19- 12-2022
قدم برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية نهاد سمير على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 19- 12-2022، والتى شهدت استقرارا فى الأسعار.

طقس خريفي| تعرف على حالة الجو اليوم
قدّم برنامج «صباح البلد» المذاع  على قناة «صدى البلد» ، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

 

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