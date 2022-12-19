طقس خريفي| تعرف على حالة الجو اليوم.. فيديو

قدّم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد.

كما أن الخبراء يتوقعون أن يكون الجو حار جنوب الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 23 17

الإسماعيلية 25 13

الدقهلية 24 16

الغردقة 27 17

المنيا 24 11