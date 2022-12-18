الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية.. وارتفاع طفيف في فترة النهار|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية، حيث ترتفع قيم الحرارة بشكل طفيف خلال فترة النهار، وبخاصة الظهيرة، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي درجة إلى 2 درجة بسبب تأثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بـ الطقس الدافئ خلال فترة الظهيرة تحديدا على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى ، أنّ الأجواء مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أنه مع غياب أشعة الشمس نبدأ نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما تكونت اليوم شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وأدت إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية".