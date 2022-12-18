مائل للبرودة.. درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد 18-12-2022| فيديو

قدّم برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية لميس سلامة على قناة «صدى البلد» ، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 24 14

الإسماعيلية 26 13

الدقهلية 25 15

الغردقة 27 17

المنيا 25 10

موعد برودة الطقس والأرصاد تناشد المواطنين

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الأربعاء القادم هو البداية الرسمية لفصل الشتاء ، مشيرة إلى أنه وحتى يوم الأثنين من الأسبوع القادم سيكون هناك استقرار في الحالة الجوية ، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام .



وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن درجات الحرارة في الأسبوع الأول من فصل الشتاء ستتراوح ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت " غانم " ، أن هناك حالة من الدفء في الطقس في فترة النهار على المناطق الشمالية ، وحار على المناطق الجنوبية في النهار ، ناصحة بارتداء ملابس شتوية خفيفة في فترات النهار والليل ، مع ضرورة اصطحاب " جاكت " في الأوقات المتأخرة من الليل.

وأفادت ، أن هناك تكون للشبورة المائية ، خلال الـ 72 ساعة القادمة ، وهي تؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق السريعة ، والصحراوية .

موعد انخفاض درجات الحرارة

ونوهت ، أن بداية من الثلاثاء الأسبوع المقبل سيكون هناك انخفاض جوي في درجات الحرارة ، وتصل لـ 20 درجة مئوية صباحا ، مع وجود نشاط للرياح ، وفرص لسقوط أمطار.