أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 19- 12-2022| فيديو

قدم برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية نهاد سمير على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 19- 12-2022، والتى شهدت استقرارا فى الأسعار.
أسعار العملات العربية والأجنبية
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.65 جنيه للشراء - 24.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم 26.09 جنيه للشراء - 26.18 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني اليوم 29.39 جنيه للشراء - 30.04 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم 6.55 جنيه للشراء - 6.57 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم 80.41 جنيه للشراء - 80.68 جنيه للبيع.