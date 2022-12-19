أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 19- 12-2022| فيديو

قدم برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية نهاد سمير على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 19- 12-2022، والتى شهدت استقرارا فى الأسعار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.65 جنيه للشراء - 24.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم 26.09 جنيه للشراء - 26.18 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 29.39 جنيه للشراء - 30.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم 6.55 جنيه للشراء - 6.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم 80.41 جنيه للشراء - 80.68 جنيه للبيع.