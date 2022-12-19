مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين استقرارا لليوم الخامس على التوالي في غالبية البنوك، فيما انخفض بقوة على المستوى العالمي خلال الأيام الماضية مسجلا مستويات متدنية.

وأعلن صندوق النقد الدولي في الساعات الأولى من أمس السبت، في اجتماع المجلس التنفيذي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

لا يوجد تعويم ثالث

من جانبه أكد كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر لم يكن أمامها بدائل عن قرض صندوق النقد الدولي، ولا يوجد تعويم ثالث للجنيه.

وقال بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: إن الأسعار قد تنخفض خلال شهر، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ".

وتابع في تصريحاته أن هناك من يبُث الشائعات حول الاقتصاد المصري من أجل التأثير عليه، وصندوق النقد شدد على أنه لا تعويم ثالث للجنيه المصري.

أسعار الدولار

واستقر الأخضر على المستوى العالمي بعد تراجع قوى ،حتى وصل إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ 6 أشهر ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

الدولار

وشهد الأخضر استقرارا بعض تراجع قوى بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 104.55 نقطة، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار

مؤشر الدولار العالمي

و وتراجع مؤشر الدولار بقوة من 114 نقطة على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ،بعدما شهد الشهر الحالي رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية هذا العام، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 19-12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.72 جنيه للدولار الواحد.

مؤشر ‎الجنيه المصري

يذكر أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، قال خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي التي تم عقده في أكتوبر الماضي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار.

وكان الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفي الأربعاء 7 ديسمبر الحالي، عن تبني الحكومة خطة عاجلة تعمل عليها كافة أجهزة الدولة، لتوفير موارد غير تقليدية من النقد الأجنبي الفترة المقبلة.

الدولار

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.63 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.72 في بنك قناة السويس.

اسعار الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين ورجال الأعمال، بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا وكذلك رجال الأعمال، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.61 جنيه للشراء و”24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.61 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.61 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.66 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

اسعار الدولار

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.61 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.72 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويهتم الكثير بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 24.61 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.66 جنيه للبيع.

اسعار الدولار

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.72 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.65 جنيه للشراء 24.72 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصرى الخليجي سجل 24.69 جنيه للشراء ، و 24.72 جنيه للبيع .