أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 19-12-2022

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة فى مصر على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل الاثنين 19 ديسمبر 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



أسعار الدولار فى مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 24.69جنيه للشراء و 24.72جنيه للبيع .



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك( ميد بنك ،الأهلي المتحد،المشرق،المصري لتنمية الصادرات،فيصل الإسلامي،الإسكندرية) نحو 24.67 جنيه للشراء و24.72جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي 24.66 جنيه للشراء و 24.74 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك الكويت الوطني 24.66جنيه للشراء و 24.72جنيه للبيع.

الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك ( قطر الوطني، التجاري الدولي)نحو 24.65جنيه للشراء و 24.72جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،الاستثمار العربي،HSBC،كريدى اجريكول،) نحو 24.55جنيه للشراء و 24.65جنيه للبيع.



أسعار الدولار



سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.61جنيه للشراء و 24.66جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك المصرف العربي الدولي 24.61 جنيه للشراء و24.71جنيه للبيع.

أفضل سعر شراء الدولار

وتقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي و أعلى سعر شراء الدولار اليوم الاثنين مسجلا 24.69جنيه للشراء.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام، بنسبة زيادة 0.5% وهو ما جاء وفقا للتوقعات لتصبح أسعار الفائدة في مستوى بين 4.25% و4.5% وهو أعلى مستوى في 15 عاما.