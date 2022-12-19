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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعره رخيص.. عيار جديد من الذهب يجذب المستهلكين.. تفاصيل

الذهب
الذهب

عرضت قناة العربية تقرير فيديو، يوضح أن هناك نوع جديد من الذهب انتشر فى الفترة الأخيرة، وهو عيار 14، وسعره أقل من عيار 18.

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تعرف على الفرق بين الذهب عيار 18 و14.. فيديو

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الذهب كل يوم بسعر .. تاجر يكشف السبب .. فيديو

وكشفت القناة أن الذهب عيار 14 يحتوي على 58.3 % من الذهب الخالص، أن عيار 14 ينتشر فى الولايات المتحدة و بريطانيا و ايطاليا والغرب بشكل كبير، ويمثل حوالى 90% من مشتريات الأمريكان لـ الخطوبة. 

وأوضحت القناة أن الذهب عيار 14 يتميز بصلابته و ذوقه الرفيع من ناحية التصميم، وهو اللون الأقرب لـ اللون الأصفر، ويكون مبهر لـ الفتيات.

ولفتت القناة إلى أن الذهب عيار 14 تكلفته متواضعة، وأقل، من الأعيرة الأخري. 

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس إذ سجل 14,400 جنيه، فيما سجل اليوم 14000 جنيه ، بينما فقد 1200 جنيه  مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجل حينها 15200 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب 


وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1700 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 200 جنيه، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 971  جنيها، وعيار 14 سجل 1,167 جنيها.

الذهب عيار 14 الذهب سعر الجرام عيار تراجع أسعار الذهب بريطانيا

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