أخبار التوك شو.. انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.. وبشري للمواطنين بشأن تعويم الجنيه

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

حق الرد.. أول ظهور لـ نورا المتهمة من طليقها بالاستيلاء على ممتلكاته

رصدت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، مساء اليوم الأحد، لمشكلة اتهام زوج لزوجته بالاستيلاء على ممتلكاته.

صلاح عبدالله: لم أشاهد في حياتي نهائي كأس العالم بهذه القوة الإثارة

قال الفنان القدير صلاح عبدالله، إن نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي لا مثيل له، ولم ير نهائي بهذه القوة والإثارة الكبيرة في حياته، رغم أن الأرجنتين كانت متسيدة المباراة في الشوط الأول وجزء كبير من الشوط الثاني، لكن في قبل نهاية الشوط الثاني شهدت المباراة صحوة فرنسية بقيادة العبقري "مبابي".

التموين: انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

زف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، بشرى سارة بشأن أسعار الذهب، لافتا إلى أن هناك تراجع في سعر جرام في مصر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد.

كارثية وتؤدى إلى الوفاة.. تحذير خطير من حقنة هتلر.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إن حقنة هتلر أو حقنة البرد الشديد ليس لها أى دور فى علاج البرد نهائيا ولكن لها ضرر كبير على من يتناولها وتعطى بدون اى إختبار وتعد حقنة كارثية لم يتناولها وتنشط العدوة المناعية وتعدم المناعة وتضعفها وهى عبارة عن حقنة مسكن للالام فقط .

يحطم الأرقام القياسية.. حسن المستكاوي: مبابي وريث عرش ميسي ورنالدو ومحمد صلاح

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن مبابي هو وريث عرش رونالدو وميسي وسيحطم الأرقام القياسية.

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن مصر لم يكن أمامها بدائل عن هذا الأمر، ولا يوجد تعويم ثالث للجنيه.

حاجة نرجو متحصلش.. خبير يحذر من أزمة تهدد اقتصاد العالم

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر واجهت تحديات كبيرة مع ارتفاع أسعار البترول عالميا.



خالد صديق: جدية الحجز في مشروع دارة 75 ألف جنيه فقط.. فيديو

كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، تفاصيل مشروع "داره" الذي يتمثل في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات على مستوى الجمهورية.

هل يعتزل ليونيل ميسي اللعب دوليا بعد الفوز بكأس العالم؟

كشفت الناقدة الرياضية آلاء عمر، تفاصيل اعتزال ليونيل ميسي دولياً بعد الفوز بكأس العالم.