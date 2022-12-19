عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب وموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني

صدى البلد

أجرى رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، اليوم "الاثنين" بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الذي يزور المغرب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأنه خلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، واتفقا على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، والعمل على تأسيس منتدى برلماني مغربي-موريتاني وتكثيف التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العلمي، خلال اللقاء، أهمية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد طفرة نوعية بقيادة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف البيان أنه خلال اللقاء استعرض رئيس مجلس النواب المغربي عددًا من مجالات التعاون البرلماني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الموريتانية، مشيرًا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التحول الرقمي وإدارة الأرشيف والعمل التشريعي والبرلمان المنفتح، وأشاد بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

من جهته، أوضح الشيخ أحمد بايه، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، أن زيارته الحالية على رأس وفد برلماني كبير للمغرب تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين بصفة عامة، وقال : "علاقاتنا هي أصلاً جيدة، ونطمح لبناء شراكات في مصلحة البلدين".

وأكد الشيخ أحمد بايه، على الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والفلاحي، مشيرًا إلى توفر فرص هائلة للاستثمار، مبرزًا أهمية تظافر الجهود والاستفادة من تجارب وخبرات كلا البلدين.
 

رئيس مجلس النواب المغربي الجمعية الوطنية الموريتانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سنصل لـ سعر عادل.. خبر سار من التموين عن الذهب مستقبلا..فيديو

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

ترشيحاتنا

اتحسبنت وماتت في الحال.. مفاجأة صادمة عن إحدى ضحايا "هدير عاطف" | التفاصيل

ربنا ينتقم.. أول تعليق من رئيس نادي سموحة بعد الهزيمة من الاتحاد

مع رابح صقر.. شاهد| أول ظهور لـ محمد عبده في المستشفى

إنجاز غير مسبوق.. بوتين يكشف أسباب الاجتماعات المتكررة مع رئيس بيلاروسيا

دون إصابات.. انهيار أجزاء من عقار في حي الجمرك بوسط الإسكندرية

انهت حياة والدتها بمساعدة عشيقها.. عقوبات رادعة للمتهمين في جريمة بورسعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملكية.. هنا الزاهد تسحر الجمهور بجمالها

كوكسال بابا لـ صدى البلد: أنا أشبه ميسي وفخور بأداء المغرب والسعودية|فيديو

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

تنتظر ميسي.. قصة أشهر مسلة أرجنتينية في بوينس آيرس|صور

فيديو

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

صورني عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال "فيديو جراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ