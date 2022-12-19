المغرب وموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني

أجرى رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، اليوم "الاثنين" بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، الذي يزور المغرب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأنه خلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، واتفقا على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، والعمل على تأسيس منتدى برلماني مغربي-موريتاني وتكثيف التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العلمي، خلال اللقاء، أهمية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد طفرة نوعية بقيادة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف البيان أنه خلال اللقاء استعرض رئيس مجلس النواب المغربي عددًا من مجالات التعاون البرلماني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الموريتانية، مشيرًا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التحول الرقمي وإدارة الأرشيف والعمل التشريعي والبرلمان المنفتح، وأشاد بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

من جهته، أوضح الشيخ أحمد بايه، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، أن زيارته الحالية على رأس وفد برلماني كبير للمغرب تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وبين البلدين بصفة عامة، وقال : "علاقاتنا هي أصلاً جيدة، ونطمح لبناء شراكات في مصلحة البلدين".

وأكد الشيخ أحمد بايه، على الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والفلاحي، مشيرًا إلى توفر فرص هائلة للاستثمار، مبرزًا أهمية تظافر الجهود والاستفادة من تجارب وخبرات كلا البلدين.

