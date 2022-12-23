نشرة المرأة والصحة.. الأشخاص الأكثر إصابة بحساسية الشتاء وأعراض مرض الكلى المزمن

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تعد الخصوبة من الأمور شديدة الأهمية بالنسبة للرجال ولكن هناك بعض العادات التى يفعلوها الكثير منهم دون وعى بمدى أضرارها الصحية .

ولكن هناك بعض الأشياء التى يتخدمها الرجال بكثرة ويعتقدون أنها عادة ذكورية تؤدي لتدمير الخصوبة لديهم مثل التدخين وتناول المواد المخدرة فى المناسبات.

في فصل الشتاء تكثر الحساسية الصدرية سواء بالنسبة للكبار أو الأطفال، وقد نتعامل معاها بشكل يزيد من حدتها.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الأطفال ومرضى الربو أكثر عرضه لحساسية فصل الشتاء لذا يجب الحذر فهناك العديد من الأفعال التي تزيد من حدة الحساسية لعل أهمها استخدام الدفايات بصورة مبالغة؛ والقضاء لفترات طويلة في أماكن مغلقة ليست بها تهوية.

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن فقر الدم يقتصر على نقص الحديد فى الجسم فقط ولكن فى الحقيقة توجد أنواع عديدة من الأنيميا تصيب الجسم.

في حين أن بعض أنواع فقر الدم قصيرة الأمد وخفيفة ولا تسبب مشاكل قوية للإنسان إلى أنه يمكن أن يستمر البعض الآخر مدى الحياة.

يعد مرض الكلى المزمن من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لأنها تؤثر على صحة مختلف أجهزة الجسم لذا لابد من علاجه بشكل صحيح .

ويعد الاكتشاف المبكر لمرض الكلى المزمن من أهم الأشياء التى تساعد فى حماية الجسم من التضرر بسبب مضاعفات المرض المختلفة.

قد يعاني الكثير من نزلات البرد وحساسية الصدر ونوبات الكحة المزمنة

وقد نشر المعالج بالأعشاب حمدي أبو العلا أن الزعتر من أكثر المشروبات المعالجة للالتهابات الصدر والالتهابات الرئة والتي تخفف الكحة