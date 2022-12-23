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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس نقص الحديد.. اعرف طرق علاج فقر الدم

فقر الدم
فقر الدم

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن فقر الدم يقتصر على نقص الحديد فى الجسم فقط ولكن فى الحقيقة توجد أنواع عديدة من الأنيميا تصيب الجسم.


في حين أن بعض أنواع فقر الدم قصيرة الأمد وخفيفة ولا تسبب مشاكل قوية للإنسان إلى أنه يمكن أن يستمر البعض الآخر مدى الحياة.
 

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ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic.”  هناك عدة طرق للمساعدة في إدارة فقر الدم ، وهى:

اتباع نظام غذائي صحي : النظام الغذائي السيئ هو السبب الرئيسي وراء إصابة الناس بفقر الدم لذا اسأل الطبيب بك عن الأطعمة الغنية بالحديد والأطعمة الأخرى التي يجب عليك تناولها.
شرب كمية كافية من الماء للبقاء رطبًا .
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام : تحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول طرق ممارسة الرياضة بأمان.
تجنب التعرض لمواد كيميائية معينة : قد يؤدي التعرض لبعض المعادن إلى فقر الدم الانحلالي.
غسل يديك كثيرًا لتجنب العدوى : قد ترغب أيضًا في سؤال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن اللقاحات التي تحمي من العدوى الشائعة.
العناية الجيدة بأسنانك والذهاب إلى طبيب الأسنان بانتظام : فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يسبب مشاكل في الأسنان.
تتبع الأعراض الخاصة بك وإعلام مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بأي تغييرات .

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