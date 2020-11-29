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مرأة

أعراض فقر الدم الشائعة .. وحيل تخلصك منه

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يؤثر فقر الدم على أكثر من 50 في المائة من النساء. عادة ، يعتبر الهيموجلوبين أقل من مؤشر للأصابة بفقر الدم 12 وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم

وفقا لموقع بولد سكاى تساهم عدة أسباب في الإصابة بفقر الدم: سوء التغذية ، والتهابات الديدان ، وغزارة الدورة الشهرية وغير الطبيعية ، والحمل حيث توجد حاجة أكبر للهيموجلوبين في الدم.
يحدث فقر الدم  عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين .

تعد أعراض فقر الدم  الشائعة هي ..

-التعب
=الضعف
-الجلد الشاحب
-عدم انتظام ضربات القلب
-ضيق التنفس
-الدوخة
-آلام الصدر
-برودة اليدين والقدمين والصداع
 
في معظم الحالات ، تكون أعراض فقر الدم غير ملحوظة ويمكن أن تتفاقم مع تفاقم الحالة

. مضاعفات فقر الدم

إذا لم يتم علاج فقر الدم في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي إلى إجهاد شديد ومضاعفات الحمل ومشاكل في القلب وحتى الموت

هل يمكن منع فقر الدم؟

لا يمكن منع معظم أنواع فقر الدم ؛ ومع ذلك ، يمكن تجنب فقر الدم بسبب نقص الحديد وأنيميا نقص الفيتامينات باتباع نظام غذائي يشمل مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن

. يمكن أن يساعد تضمين ما يلي في نظامك الغذائي في منع ظهور فقر الدم

. الأطعمة الغنية بالحديد مثل الفول والعدس والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه المجففة.

لحم البقر واللحوم الأخرى غنية أيضًا بالحديد.

الأطعمة الغنية بالفولات مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والبازلاء والفاصوليا والفول السوداني وما إلى ذلك.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج مثل الفواكه الحمضية والعصائر والفلفل والبروكلي والطماطم والبطيخ والفراولة.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 مثل اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب ومنتجات الصويا المدعمة

. كيف يتم علاج فقر الدم؟

يختلف العلاج حسب السبب. يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تناول مكملات الحديد وتغيير نظامك الغذائي .


تشير التقديرات إلى أن حوالي 20-40 في المائة من وفيات الأمهات  ناتجة عن قر الدم و الأنيميا وأن واحدة من كل امرأتين  تعاني من شكل من أشكال فقر الدم  .

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