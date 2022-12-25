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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الفرنسية تنقل منفذ هجوم باريس إلى مركز تأهيل نفسي

صدى البلد

 أعلنت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المشتبه بقتله ثلاثة أكراد في باريس، ويرجع ذلك لأسباب صحية.

و نُقل منفذ هجوم باريس إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة، وفقا لما ما ذكرته النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة في باريس :"ان الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر، أقر أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز". 

وأضافت:" تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك".

وأعلن قائد شرطة باريس، امس السبت، عن إصابة 31 شرطيا جراء مواجهات التي جرت مع الجالية الكردية في باريس.

ونشرت مواقع فرنسية صورا للعجوز منفذ هجوم العاصمة الفرنسية باريس والذي أودى بحياة 3 أكراد، أثناء دخوله إلى صالون حلاقة وإطلاقه النار.

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