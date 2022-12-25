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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

واصلت الوحدات المحلية في كفر الشيخ، اليوم، الأحد، كسح مياه الأمطار من الشوارع، تيسيراً على المارة والمشاة والمركبات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وأجرى المحاسب ياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، جولة تفقدية بشوارع المدينة اليوم، لمتابعة كسح ورفع مياه الأمطار من شوارع المدينة وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وذلك تيسيراً لسير السيارات وحركة المواطنين.

وكانت كفر الشيخ شهدت هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة، خاصة في شمال المحافظة، بمراكز ومدن برج البرلس والحامول وبلطيم.

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محافظة كفر الشيخ الشوارع كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ قرى المحافظة

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