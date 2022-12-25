"عطسة" تضع رضوى الشربيني في موقف محرج على الهواء| شاهد

تعرضت الإعلامية رضوى الشربيني لموقف محرج على الهواء، أثناء تقديم برنامجها «هي وبس»، بعد محاولة منها للسيطرة على العطسة ولكنها لم تستطع، قائلة «الحمد لله .. كتمت العطسة من أنها تطلع».

وحاولت رضوى الشربيني، خلال قراءة رسائل المشاهدين على الهواء ببرنامج «هي وبس»: السيطرة لكتم العطسة مرة ثانية ولكنها لم تقدر، وقالت مازحة «معلش يا جماعة اصل انا عندي مشاكل النهاردة».

وقالت رضوى الشربيني، «مفيش راجل محترم يمد إيده على واحده ست وما يفعل ذلك أشبه بالرجال، وهذا نوع حب التحكم وفرض السيطرة، وهذا ترفضه جدا، متابعة : «انا عايزه اعرف بتحبك تتعلقوا ليه».