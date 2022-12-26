اخبار التعليم .. كلية الدراسات الإفريقية تنظم المؤتمر السنوي لها .. اليوم.. لجنة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القاد.. تفاصيل التحكيم بمسابقة معا لطلاب الجامعات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم.. بدء التسجيل في دورة المهارات النحوية بمركز اللغات جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية التي تقام بعنوان “المهارات النحوية في اللغة العربية”، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية .

كلية الدراسات الإفريقية تنظم المؤتمر السنوي لها .. اليوم

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة 26-27 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية .



مشيرة خطاب تناقش "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بجامعة عين شمس غدًا

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بجامعة عين شمس، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة .

رئيس جامعة عين شمس زراعة الأعضاء تمنح فرصة حياة جديدة للمرضى

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنّ ما حدث منذ عام 2001 حتى الآن إنجاز كبير لجراحات زراعة الكبد، مشددًا على أنها جراحات دقيقة لا تتحمل أي خطأ.

لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القاد.. تفاصيل التحكيم بمسابقة معا لطلاب الجامعات

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.