عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم .. كلية الدراسات الإفريقية تنظم المؤتمر السنوي لها .. اليوم.. لجنة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القاد.. تفاصيل التحكيم بمسابقة معا لطلاب الجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. بدء التسجيل في دورة المهارات النحوية بمركز اللغات جامعة حلوان
أعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية التي تقام بعنوان “المهارات النحوية في اللغة العربية”، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية .

 

كلية الدراسات الإفريقية تنظم المؤتمر السنوي لها .. اليوم
أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة 26-27 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية .
 

مشيرة خطاب تناقش "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بجامعة عين شمس غدًا
ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بجامعة عين شمس، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان"  فى إطار الموسم الثقافى للجامعة .

 

 

رئيس جامعة عين شمس زراعة الأعضاء تمنح فرصة حياة جديدة للمرضى
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنّ ما حدث منذ عام 2001 حتى الآن إنجاز كبير لجراحات زراعة الكبد، مشددًا على أنها جراحات دقيقة لا تتحمل أي خطأ.

 

لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القاد.. تفاصيل التحكيم بمسابقة معا لطلاب الجامعات
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم جامعة حلوان مركز اللغات جامعة حلوان كلية الدراسات الافريقية جامعة عين شمس مشيرة خطاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

بعد غياب 42 يوما .. منافسات الدوري الإنجليزى تعود بـ 7 مباريات ساخنة

اقتحام البيوت..الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات فى الضفة والقدس

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

شمال سيناء الآن.. برق ورعد وسماء ملبدة بالغيوم وأمطار متقطعة

مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه في هذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ