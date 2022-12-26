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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الإفريقية تنظم المؤتمر السنوي لها .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة 26-27 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية .
ويأتى اختيار موضوع المؤتمر الدولى السنوى للكلية للعام الجامعى 2023-2022، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالملف الافريقى وتنفيذا لتوجيهات السياسات المصرية الخارجية، وتماشيا مع رؤية الاتحاد الافريقى و انطلاقا من الدور الريادي لمصر فى القارة الافريقية وما يعكسه الاهتمام البالغ لرؤية مصر 2023 بقضايا التنمية المستدامة فى القارة ، ومن ثم فى حوض النيل.

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وكان قد تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول جهود الجامعة في العمل على المشروعات الإنشائية الكبرى وعلى رأسها المستشفيات الجامعية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة والبنية التحتية وترميم المباني الأثرية والتاريخية.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع المستشفيات ومنها تطوير وحدة الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط من التمويل الذاتي على مساحة 7 آلاف متر بعد أن كانت 700 مترا، إلى جانب رفع كفاءة مستشفى الباطنة بجامعة القاهرة، وإنشاء مستشفى أبو الريش للعيادات الخارجية (مستشفى أبو الريش الجديد) بالتعاون مع مؤسسة الجايكا- اليابان.

وأضاف التقرير إلى أن الجامعة قامت بتطوير ورفع كفاء عدد كبير من المستشفيات ومن بينها تطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، وتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 50% بعد تشغيل المبنى الجنوبي، وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، بالاضافة إلى قرب افتتاح المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد (500 500) والتي تعد أكبر مستشفى متخصص في علاج الأورام بالشرق الأوسط

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