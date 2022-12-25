اتحاد طلاب هندسة القاهرة يقيم مسابقة تنس طاولة بالجيزة

تُعلن اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة بطولة لتنس الطاولة في فرع الكلية الرئيسي بالجيزة.

وذلك على أن يوجد مسابقة للرجال ومسابقة للآنسات، بجوائز:

- 200 ج للمركز الأول.

- 150 ج للمركز الثاني.

- 100 ج للمركز الثالث.

على أن يكون التسجيل للرجال عن طريق

‏https://forms.gle/JZvhkyXd5yGALR338

وللآنسات عن طريق

‏https://forms.gle/NG8UvU1rg5tmVWae9

برجاء ملاحظة أن العدد محدود للغاية.

جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بالمجان، افتتحه الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بالتعاون مع أندية الروتاري والأنرويل.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض ضم أكثر من 15 ألف قطعة ملابس تم توزيعها بالمجان على الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على إقامة عدة معارض للملابس بالمجان لطلابها طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن معارض الملابس التي تنظمها الجامعة لطلابها تأتي في إطار التزامها بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد الخشت بإقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.