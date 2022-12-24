مسابقة كرة القدم لطلاب الفرقة الإعدادية بهندسة القاهرة بكرنفال زايد

تُعلن اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة بطولة لكرة القدم بكرنفال زايد لطلاب الفرقة الإعدادية، وذلك إكمالًا لفعاليات الكرنفال.

ويشترط أن يتكون أعضاء الفريق كاملا من طلاب الفرقة الإعدادية فقط، كما سيتم التأكد يوم المسابقة من هويتهم وإقصاء أي فريق مُخالف مباشرة من المسابقة.

للتسجيل بالمسابقة لطلاب الفرقة الإعدادية فقط:

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جامعة القاهرة

وكان قد شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل فني بعنوان "سيمفونية محمد عبد الوهاب" لأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وغناء الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنان لؤي، وذلك ضمن احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم السابع عشر لتكريم علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة في مختلف المجالات العلمية.

وفي حضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ورؤساء الجامعات المصرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، قدمت الأوركسترا فقرات غنائية وموسيقية من ألحان موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، من بينها، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولي الصبر، يا مسافر وحدك، يادي النعيم، دعاء الشرق، عاشق الروح، أبجد هوز، عزيزة، وغيرها.

وتفاعل الحضور مع الفقرات الغنائية والموسيقية والتي اتسمت بالأداء المتميز والذوق الراقي، حيث قدمت الأوركسترا أداء أبهر الحضور بمقطوعات موسيقية، قال عنها الدكتور محمد الخشت إنها تجمع بين روح الشرق والهارموني العالمي في منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفني نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.