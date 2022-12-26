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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس زراعة الأعضاء تمنح فرصة حياة جديدة للمرضى

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنّ ما حدث منذ عام 2001 حتى الآن إنجاز كبير لجراحات زراعة الكبد، مشددًا على أنها جراحات دقيقة لا تتحمل أي خطأ.

وأضاف الدكتور محمود المتيني أن جراحات زراعة الكبد بدأت في مصر منذ سنوات قد تتخطي الـ 20 عاما لافتًا إلى أن مصر بدأت زراعة الكليتين قبل زراعة الكبد، كما تمت زراعة الرئة من متبرعين حيين لشقيقة لهما بمستشفي عين شمس التخصصي  .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس  أن جراحات زراعة الكبد تستغرق 6 أو 7 ساعات بعد أن كانت تستغرق حوالي 20 ساعة، لافتًا إلى أن الاستفادة الكبرى من زراعة الأعضاء أنها تمنح فرصة حياة جديدة للمرضى كي يحيا حياة صحية.

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كان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،أعلن عن نجاح أول زراعة رئة من متبرع حي داخل مستشفى عين شمس التخصصي ، ليكون ذلك فتحاً طبياً جديداً في مجال زراعات الأعضاء،  وجاءت الريادة لأطباء مصر ومستشفيات جامعة عين شمس في إدخال هذا النوع الجديد من الجراحات في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وعدد من دول العالم.


وأوضح الدكتور محمود المتيني أن أكثر من ٦٠ فردا شاركوا في هذا الإنجاز الطبي بتكلفة ٢ مليون جنيه تحملتها جامعة عين شمس كاملة .


وأشاد الدكتور محمود المتيني بجهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس فريق زراعة الرئة و بالتعاون المثمر مع الخبير  الياباني البروفيسور هيروشي داتيه.

رئيس جامعة عين شمس رائد زراعة الكبد الدكتور محمود المتيني المتيني زراعة الكبد جراحات زراعة الكبد

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