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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة متنوعة وفاعلة.. تربية عين شمس تنظم قافلة تنموية بقرية طحانوب بالقليوبية

قافلة كلية التربية
قافلة كلية التربية عين شمس

نظمت كلية التربية قافلة تنموية شاملة بقرية طحانوب - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، والدكتور علاء الدين عبدالحليم محمد فرج وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور صهيب طلبة مدير وحدة الخدمات المجتمعية، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية وكلية التمريض جامعة عين شمس ، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار، والدكتور جيهان يوسف مدير مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية.

 

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حيث استقبلت عزة صادق مدير مدرسة طحانوب الابتدائية الريفية "٢" القافله بالتنسيق مع أمال أبوستيت معلم خبير بالمدرسة ، ولاء أمين، وذلك بحضور كلا من د.فاطمة جمعة كلية التمريض، والدكتور مجدي شبل صالح قسم الكيمياء، والدكتور جورج سعد اسحاق قسم البيولوجي، ود.جيهان يوسف مدير مركز تطوير اللغة الانجليزية، ود.امال طايع مدرس بقسم اللغة الانجليزية، ومحمد الدسوقي، ود.هناء ممدوح، والدكتور عمرو زكريا قسم الرياضيات، والدكتورة أمل شمس قسم الفلسفة، والدكتور ايمان حسن قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية، والدكتور محمد جمال، الدكتورة اسماء عبده قسم الجغرافيا، وإيمان أحمد محمد هجرس، وماري مكرم سعد باحثي بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية، و شيماء بهاء الدين محمد ، ومحمد خالد جاد معيدين من قسم التربية المقارنة والادارة المدرسية . 

وقد شملت القافلة علي العديد من الانشطة التفاعلية والناجحة على النحو التالي :
- توعية بامراض الثدي وقياس ضغط الدم والسكر للطلاب والمعلمين. 
-ورشة عمل  بالمدرسة للمعلمين والطلاب  عن علوم الحياة . 
-ندوة تعزيز مهارات دارسي اللغة الانجليزية لصغار السن. 
-ندوة عن اسس الاستذكار.
-ندوة عن متسلسلة فيبوناتشي الرائعة وتطبيقاتها لمعلمي العلوم والراضيات واللغة الانجليزية بالمدرسة.  
-ندوة عن التربية الايجابية بالمدرسة.  
- ندوة عن الطالب المتميز. 
-ندوة بعنوان  دور المعلم لمنع تسرب الطلاب. 
-ندوة بعنوان ادارة وتنظيم الوقت.  
ولكي تحقق القافلة الخدمة التنموية الشاملة تم الكشف  الطبي على العديد من أهالي القرية وتقديم العديد من  الخدمات الطبية  المتنوعة المجانية  بالإضافة الى تنفيذ اختبارات محو الأمية للأهالي وتم توزيع العديد من الجوائز والهدايا المتنوعة. 

وفي الختام تم تقديم الشكر والتقدير للقافلة على الجهود المبذولة من جميع العمل ، وقد تم تقديم التوصيات بضرورة استمرار هذا النوع من القوافل التنموية الشاملة المفيدة للمجتمع  وتؤدي لاستمرار وتفعيل التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا  لرسالة الكلية والجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قافلة كلية التربية عين شمس
قافلة كلية التربية عين شمس
محافظة القليوبية رئيس جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار Jobs Education

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