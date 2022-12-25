عين شمس التخصصي يكشف موعد خروج أول حالة زراعة رئة من الرعاية المركزة

قال الدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفي عين شمس التخصصي، أن مصر شهدت نجاح أول عملية في الشرق الأوسط لزراعة رئة من متبرعين أحياء بمشاركة 50 طبيبا ومن العمل لمدة 14 ساعة متواصلة باستخدام 3 غرف عمليات بمستشفي عين شمس التخصصي .

وأكد الدكتور هشام أنور خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان زراعة الاعضاء بمصر لها ماضي وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس سباق في هذا المجال وخاصة زراعة الكبد منذ سنوات بقوائم منتظمة وكذلك زراعة الكلي وجاءت فكرة زراعة الرئة لتكون أول عملية بمصر والشرق الاول من خلال متبرعين احياء وهذا بداية لبرنامج زراعة الرئة.

وكشف الدكتور هشام أنور أخر التطورات الصحية للمريضة سحر مؤكدا أن الحالة الصحية تسير في التطور الطبيعي في مثل هذه الحالات وهي الآن في العناية المركزة علي الاجهزة ولم نحدد موعد جروجها من المستشفي .

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،قد أعلن عن نجاح أول زراعة رئة من متبرع حي داخل مستشفى عين شمس التخصصي ، ليكون ذلك فتحاً طبياً جديداً في مجال زراعات الأعضاء، وجاءت الريادة لأطباء مصر ومستشفيات جامعة عين شمس في إدخال هذا النوع الجديد من الجراحات في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وعدد من دول العالم.

وأوضح الدكتور محمود المتيني أن أكثر من ٦٠ فردا شاركوا في هذا الإنجاز الطبي بتكلفة ٢ مليون جنيه تحملتها جامعة عين شمس كاملة .



وأشاد الدكتور محمود المتيني بجهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس فريق زراعة الرئة و بالتعاون المثمر مع الخبير الياباني البروفيسور هيروشي داتيه.





وتحدث الدكتور أحمد مصطفى عن حالة المريضة سحر ذات الـ ٢٨ عاماً والتي كانت تعانى من تليف رئوى حاد وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوى واعتمادها على الأكسجين المنزلي اعتماداً كلياً ودخولها المتعدد إلى الرعاية المركزة لتلقى الأكسجين ووضعها على جهاز تنفس صناعى قائلاً " جاءتنا سحر في عيادة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي بجامعة عين شمس و تم الفحص الطبي بواسطة فريق زراعة الرئة وتقرر لها زراعة الرئة من متبرع حى وذلك لعدم قدرة المريضة على الحياة بدون زراعة الرئة.



وتقدم أخواها (جمعة وكامل ) بالتبرع لها بفص من الرئة وبعد عمل الفحوصات اللازمة وعمل التوافق النسيجى تبين قدرتهما على التبرع .





وبعد أخذ رأى الخبير الياباني البروفيسور هيروشى داتيه تم التوافق وتحديد موعد إجراء العملية يوم الأربعاء الرابع عشر من ديسمبر ٢٠٢٢.



وفى تمام الساعة السابعة من صباح هذا اليوم وبوجود الفريق الطبي الكبير المكون من قسم جراحة الصدر وقسم جراحة القلب وقسم التخدير والرعاية المركزة والإرواء الصناعي وعلى رأسهم البروفيسور هيروشى داتيه تم تحضير المريضة ودخولها العمليات لعمل أول زراعة رئة من متبرع حى في مصر استغرقت العملية حوالى ١٤ ساعة حيث تم توصيل المريضة على جهاز الإيكمو (الإرواء الصناعى ) المركزى ثم تم أخذ الفص السفلى من الرئة اليمنى من المتبرع الأول (كامل ) وزرعه مكان الرئة اليمنى للمريضة سحر و أخذ الفص السفلى من الرئة اليسرى من المتبرع الثانى (جمعة ) وزرعه مكان الرئة اليسرى للمريضة سحر.



تم خروج المريضة من العمليات إلى الرعاية المركزة على جهاز الأيكمو المركزى وأجهزة متابعة العلامات الحيوية وأدوية مدعمة لعضلة القلب ويتم متابعتها لحظة بلحظة وعمل الفحوصات الدورية لمتابعة علاماتها الحيوية ، ومع تحسن الحالة تم تحويل جهاز الإيكمو المركزى إلى جهاز إيكمو طرفى الذى من المتوقع سوف يستمر لمدة يومين إلى ٣ أيام .. وبحمد الله استعادت المريضة الوعى ومن المتوقع استمرار المريضة في الرعاية المركزة حوالى أسبوعين تحت الملاحظة الطبية.