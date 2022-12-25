وفد من مشروع جايكا الياباني يزور مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة غادة فاروق ، القائم بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم الأحد بقصر الزعفران ، وفد مشروع جايكا الياباني للتعلم المجتمعي ، بحضور الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ، لبحث التعاون المرتقب ما بين مركز تعليم الكبار بالجامعة والجايكا .

وضم الوفد الياباني البروفيسور اتسوشي ماكينو أستاذ التعليم الاجتماعي والمستمر مدى الحياة بجامعة طوكيو، و شينوسوكي مينامي رئيس جمعية 10ألاف ومنسق المشروع، و هاروكا سوكوهارا أخصائي التعلم الاجتماعي بمركز هانتاجاوا ومسئول الدورات والتبادل عبر الإنترنت.

و أشاد الوفد بحفاوة الاستقبال واهتمام الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناقشة التوجهات اليابانية لتطوير مسار التعليم المجتمعي.

وأعقب اللقاء الترحيبي ورشة عمل مصغرة بمقر مركز تعليم الكبار بحضور أعضاء الوفد اليابانى و د.إسلام السعيد مدير المركز ود.نهلة جمال أمين المركز ، والدكتور صهيب شحتة مدير مركز الخدمات المجتمعية بكلية التربية، والدكتور .أحمد رفعت أستاذ التربية المقارنة المساعد بكلية التربية، ومحمد عبد المجيد سعيد أخصائي برامج التعليم على الطريقة اليابانية ومدير مركز كومينكان المصري ومنسق المشروع في مصر.

وتناول اللقاء تأكيد دور مركز تعليم الكبار بالجامعة في إرساء وتأصيل قيم التطوع للعمل التنموي والارتقاء بالخدمات التعليمية وفقا للسياقات الثقافية النوعية لكل مجتمع .

وعرض الدكتور إسلام السعيد وصفًا تفصيليًا لفكرة إنشاء المركز كأول مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية منذ 2001 وحرصه علي تفعيل مجالات تعليم الكبار كافة وصولا لتنمية الفرد من أجل تنمية مجتمعية مستدامة، وهو الأمر الذي أشاد به الوفد الياباني مؤكدًا إعجابه بنشاطات المركز.

كما تطرق اللقاء إلى طرح عدة توصيات لتفعيل أوجه التعاون المستقبلية بين المركز ومشروع جايكا .

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